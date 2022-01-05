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13:00 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом во всех регионах России

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Снижение заболеваемости ковидом наблюдается во всех регионах РФ, при этом в 45 субъектах остается превышен среднероссийский показатель заболеваемости. Об этом в среду сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — сказала она на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По ее словам, максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет.

Попова напомнила, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо четкое соблюдение всех ограничительных мер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 295,3 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 585 984 случая заражения, выздоровели 9 600 728 человек, умерли 313 015. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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