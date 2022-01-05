Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом во всех регионах России

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — сказала она на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.
По ее словам, максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет.
Попова напомнила, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо четкое соблюдение всех ограничительных мер.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 295,3 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 585 984 случая заражения, выздоровели 9 600 728 человек, умерли 313 015. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.