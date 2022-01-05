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17:25 (мск), источник: © РИА Новости

Врач рассказал, что в организме больше всего страдает от «омикрона»

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, заявил доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«“Омикрон” подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — объяснил специалист.

Омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах «омикрон» уже привел к значительному росту заболеваемости.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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