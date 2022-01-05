Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу

АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Казахстане аэропорты Алма-Аты и Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал «Мир 24» в Telegram-канале.
Известно, что свои вечерние рейсы из Москвы и Минска в Алма-Ату отменили «Аэрофлот» и «Белавиа».
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила о приостановке полетов в аэропорт Алма-Аты.
Как объявили в Минтрансе Белоруссии, авиакомпании республики будут летать в Казахстан только с разрешения ведомства в зависимости от складывающейся обстановки.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что занял пост главы Совета безопасности и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.