В некоторых регионах Казахстана включили проводной интернет

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Казахтелеком включил проводной интернет в некоторых регионах республики, среди них город Актау сообщает сервис GlobalCheck, который отслеживает блокировки в странах СНГ.
Ранее организация NetBlocks, анализирующая работу всемирной сети, зафиксировала отключение интернета по всему Казахстану.
Ранее корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Вечером 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате, старой столице республики. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия и алкоголя, а также усиление охраны особо важных объектов. На следующий день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал «выйти с новым пакетом предложений» в ближайшее время.