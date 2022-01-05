20:44 (мск), источник: © РИА Новости
Протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате
Работник аэропорта казахстанской Алма-Аты подтвердил захват воздушной гавани протестующими, сообщает Sputnik.
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Работник аэропорта казахстанской Алма-Аты подтвердил захват воздушной гавани протестующими, сообщает Sputnik.
Ранее СМИ сообщали, что аэропорт в Алма-Ате приостановил работу из-за беспорядков.
«Протестующие выгнали пассажиров из терминала, сказали, мы вас не тронем», — передает агентство слова сотрудника.
По его словам, аэропорт захватили с центрального входа «тихо и мирно», работников выпустили, другую смену пустили.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.