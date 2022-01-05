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20:48 (мск), источник: © РИА Новости

Первый космонавт-казах призвал ввести войска ОДКБ в Казахстан

Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров призвал прибегнуть к помощи ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане.

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров призвал прибегнуть к помощи ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане.

«У нас в Казахстане оказалось, что не хватает собственных сил … то давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор… ОДКБ», — сказал Аубакиров в прямом эфире госканала «Хабар 24».

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.

Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, «власть не падет», а стране «нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».

Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. В среду Токаев в новом обращении к народу заявил, что занял пост председателя Совета безопасности страны, который ранее был пожизненно закреплен за Нурсултаном Назарбаевым. Он также сообщил, что останется в столице и вскоре представит новые предложения по политической трансформации Казахстана.

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