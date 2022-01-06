07:13 (мск), источник: © РИА Новости
В Алма-Ате разграбили множество магазинов, протестующие ушли с улиц
Протестующих на улицах Алма-Аты к утру не осталось, сообщил Sputnik Казахстан.
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НУР-СУЛТАН, 6 янв — РИА Новости. Протестующих на улицах Алма-Аты к утру не осталось, сообщил Sputnik Казахстан.
«О ситуации в Алма-Аты к этому часу. На улицах тишина и нет протестующих, передает корреспондент Sputnik Казахстан. В воздухе стоит стойкий запах гари. Если в прошлые дни зачинщики беспорядков встречались за несколько кварталов от центра и вдали были слышны взрывы светошумовых гранат, то на сегодняшнее утро ничего этого нет», — сообщает агентство в своем Telegram.
По данным корреспондента, «очень много магазинов разграблено», стекла выбиты, светофоры «выдраны с корнем».
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза Токаев сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности организации вскоре принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, которые, как сообщалось, пробудут там в течение ограниченного времени.
Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.