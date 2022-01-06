Россияне рассказали о главных страхах 2022 года

В новом году чаще всего россияне боятся остаться без денег, потерять работу и заболеть COVID-19, следует из опроса сервиса SuperJob. Результаты есть у РБК.
Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. При этом женщины чаще, чем мужчины, называют это своими главными страхами — треть среди женщин и четверть опрошенных мужчин.
Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов.
Каждый девятый россиянин (11%) опасается новых потрясений и того, что наступающий год будет хуже, чем 2021-й. Этого чаще боятся мужчины, чем женщины (14% против 8%). Также мужчины чаще говорили о страхе одиночества (8% среди мужчин и 4% среди женщин, всего 6% опрошенных) и боязни обвала рубля (10% мужчин и 6% женщин, всего 8%).
По 6% респондентов боятся, что их дети не получат хорошего образования из-за удаленки или неспособности закончить вуз, а также что антиковидные ограничения будут продлены. Еще 3% опасаются, что в будущем году не смогут отдохнуть за границей из-за по-прежнему закрытых границ. Еще 4% опрошенных назвали другие причины для страха, в том числе — военные конфликты.
Каждого пятого участника опроса ничего не пугает (21%). Такой ответ чаще давали люди старше 45 лет (22% из них) и люди, чья месячная зарплата превышает 80 тыс. руб. (четверть таких респондентов).
В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Исследование проводили 27—28 декабря.
Безденежье и потеря работы, по данным SuperJob, и в прошлом году были главными страхами россиян (29 и 28% соответственно). Еще 17% опасались в 2021 году за свое здоровье и здоровье близких людей, а каждый девятый говорил, что опасается того, что следующий год будет хуже минувшего 2020-го (11%).
В 2019 году опрос о страхах россиян проводил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Больше всего жителей России тогда беспокоили социальная несправедливость, снижение доходов и возможность лишиться бесплатной медицинской помощи. Меньше всего граждане опасались международных конфликтов, потери работы и роста преступности.