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11:16 (мск), источник: Ведомости

В Роспотребнадзоре рассказали о случае заражения коронавирусом и гриппом

Случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом были зарегистрированы в России, в октябре он был зарегистрирован в Севастополе у беременной женщины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

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Источник: РИА "Новости"

«О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России… например, в октябре 2021 г. в городе Севастополе у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2», — сообщила Руженцова.

По ее словам, заражение двумя вирусами одновременно обычно приводит к более тяжелому и длительному течению болезни.

Ранее в Северной Македонии сообщили о первом случае одновременного заражения гриппом и коронавирусом — «флуроне». Также такое заболевание было выявлено в Хорватии и Боснии и Герцоговине.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в конце 2022 г. центр планирует провести клинические испытания препарата для профилактики гриппа и коронавируса. Также в России разрабатываются вакцины, которые будут формировать иммунитет одновременно от двух этих вирусов.

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