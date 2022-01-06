Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В зоопарке Берлина животных накормили рождественскими елками Это многолетняя традиция, которая нравится как животным, так и людям
Фоторепортажи
11Как выглядят самые известные стены в мире
15:23 (мск), источник: © РИА Новости

Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу — Тыва, Липецкая область и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области», — говорится в сообщении.

Сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета 4 региона — Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), уточнили в оперштабе.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорону-Н». 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».

Справка
«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19
 Массовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортаж
Врач рассказал, что в организме больше всего страдает от 'омикрона'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь