Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета в регионах

«Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области», — говорится в сообщении.
Сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета 4 региона — Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), уточнили в оперштабе.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорону-Н». 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».