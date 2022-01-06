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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

5 традиций сочельника, которые нужно знать

6 января 2022 года православные христиане в России отмечают рождественский сочельник. Рассказываем о главных традициях дня накануне Рождества.

Источник: AP 2021

До первой звезды нельзя

В православии известна традиция в рождественский сочельник отказываться от пищи до появления первой звезды, которая знаменует рождение Спасителя. В древности литургия навечерия Рождества Христова служилась вечером, и христиане не употребляли пищу до ее окончания.

Во время ужина в сочельник было принято есть сочиво (кутью) — ритуальную кашу из зерен пшеницы с медом, орехами и сухофруктами.

Стол как ясли

У восточных славян праздничный стол на сочельник украшали соломой. Это должно было напоминать о яслях, в которых спал новорожденный Христос. Хозяйки ставили на стол 12 постных блюд в память о 12 апостолах. Кроме сочива это были грибы, капуста, узвар (рождественский компот), густой кисель, постный борщ, домашний хлеб, рыба и другие блюда.

Ряженые

Святки — время ряженых: парни (а в наше время и девушки) наряжаются в костюмы «козы», «аиста», «черта», «деда», «бабы» и других персонажей в масках. Они ходят от дома к дому, дают театрализованные представления, поют и желают счастливого нового года. Эта славянская традиция сохранила немало следов ритуальных мистерий древности, связанных с ожиданиями возрождения природы и щедрого урожая.

Гадания

Церковь не одобряет гадания, но народ практиковал эту традицию веками. Девушки пытались узнать имя суженого и свою судьбу. Гадали не только в канун Рождества. Считалось, что ворожить можно в любой день святок.

Прогноз на весь год

В сочельник делали прогнозы на будущий год. Ясное небо знаменовало богатый урожай, сильная метель означала, что меда будет мало. Теплый день — к плохому урожаю огурцов, а свежий снег говорит, что следует ждать добрых вестей.

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Анна Лысенко

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