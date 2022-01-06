17:54 (мск), источник: BBC News Русская служба
Франция одобрила ковидные паспорта
Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов.
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Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел «задолбать» непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.
Закон о вакцинных пропусках, известных также как ковидные паспорта, был принят в первом чтении в Национальном собрании около 5 часов утра. Его одобрили 214 депутатов парламента, 93 проголосовали против, 27 воздержались.
Теперь он поступает в Сенат, которому предстоит окончательно одобрить законопроект. Согласно опросам, около половины французов согласны с тем, что сказал Макрон, но половине не понравилось, как он это сказал.