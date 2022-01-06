Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
19:39 (мск), источник: Life.ru

В России выявлены первые незавозные случаи заражения «омикроном»

Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы у россиян, которые не выезжали за рубеж. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления “омикрона” у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал он на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Ранее российский турист привёз «омикрон» из Египта в Пермский край. Болезнь проходила в лёгкой форме. Мужчине даже удалось не заразить новым штаммом своих родных и близких. Также случай заражения «омикроном» выявили в Нижегородской области. А в Иркутске болезнь диагностировали у детей из двух разных семей. Взрослые, находившиеся в контакте с ними, сейчас проходят обследование.

Напомним, что всего за минувшие сутки в России выявили 15 316 заболевших ковидом, что является минимумом с 17 июня 2021 года. Также в России зарегистрировали 802 смерти из-за коронавируса за сутки — это минимум с 27 сентября.

Справка
«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19
 Как отмечают в разных церквях 6 января
Что пишут западные СМИ о "газовом майдане" в Казахстане
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь