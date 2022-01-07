Эксперт рассказал, какие данные мошенники могут выудить из номера телефона

Так, если владелец номера использует систему быстрых платежей, мошенники могут получить его имя, отчество и номер счета в банке, уточнил эксперт. Через мобильные приложения, такие как Telegram и WhatsApp, можно также узнать имя пользователя, а иногда на фото увидеть, как он выглядит.
Номер телефона приходится привязывать к различным приложениям, указывать его при подписании документов. При этом не все организации тщательно относятся к защите личных данных клиентов, иногда они утекают и попадают в даркнет, а оттуда — в руки к мошенникам, отметил Фиц. Таким образом, злоумышленники добывают информацию о банковском счете, паспортных данных, месте жительства и имуществе жертвы.
Эксперт посоветовал не раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений — это может поставить под угрозу не только вас, но и ваше окружение.