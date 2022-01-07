07:50 (мск), источник: Life.ru
Число выявленных в мире случаев ковида превысило 300 миллионов
Отмечается, что за всё время пандемии скончалось 5 471 856 заболевших.
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Количество случаев коронавируса, выявленных по всему миру, перешагнуло отметку в 300 миллионов человек. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей всех стран.
Отмечается, что по состоянию на 6:00 мск число зафиксированных в мире случаев CoViD-19 достигло 300 002 021, за всё время пандемии коронавирусной инфекции скончалось 5 471 856 заболевших.
Как писал Лайф ранее, в ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений ковидом в мире на 71% за неделю. Там отметили, что за предыдущую семидневку организация получила данные о 9,5 млн случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, что в среду, 5 января, во всём мире было выявлено 2 294 039 случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель за всё время эпидемии. По данным организации, впервые число суточных случаев превысило два миллиона.