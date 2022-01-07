12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
5 фактов о Рождестве, о которых стоит знать
Православные христиане в России отмечают один из главных праздников церковного года — Рождество Христово. Рассказываем о происхождении и традициях праздника.
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Христиане до IV века не отмечали Рождество как праздник. Историки говорят, что они унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий на жизненном пути. Празднование дня рождения считалось языческой традицией.
Для ранних христиан более важным было ежегодное воспоминание страданий и смерти Спасителя — Пасха, а также еженедельное воспоминание Его воскресения.
В первые века христианства Крещение и Рождество Христово праздновались в один день — 6 января. Христиане вспоминали события не только крещения Христа в Иордане и Его рождение, но и поклонение волхвов, претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской и насыщение множества народа.
Исследователи считают, что впервые праздник Рождества Христова был отделен от праздника Крещения в первой половине IV века.
Праздновать Рождество 25 декабря (в нашем веке по Юлианскому календарю этот день наступает на 2 недели позже, чем по Григорианскому) стали примерно в конце IV века, а в некоторых регионах даже позже.
Поскольку ни в одном тексте не записан день рождения Христа, и предание тоже его не сохранило, дата была выбрана во многом условно. Считается, что в 20-х числах декабря, во время зимнего солнцестояния, в Римской империи праздновали День рождения непобедимого Солнца. Христианский праздник, вероятно, был установлен так, чтобы прийти на смену языческому.
Сложно представить зимние праздники без наряженной елки, но эта традиция появилась в России только в XIX веке. А возникла она в германских городах в конце Средневековья.
Популярная в Германии легенда связывает возникновение рождественской елки с именем Святого Бонифация. Чтобы показать германским язычникам бессилие их богов, он срубил священный дуб Одина. На вопрос потрясенных германцев, как им отмечать Рождество, он указал им на маленькую ель, уцелевшую под рухнувшими ветвями дуба. Её вечнозеленые ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса — место обитания Бога.
У восточных славян рождественский сочельник и все святки от Рождества до Крещения называли Колядой. Это слово хранит следы дохристианского значения. Вероятно, оно было связано с языческим празднованием Нового года.
На западе России, а также у белорусов, украинцев, чехов и поляков существовала традиция колядовать во время святок. Ряженые ходили от дома к дому и пели колядки — песни, в которых желали счастливого нового года, а позже — воспевали рождение Христа. За это они получали лакомства и деньги.
Анна Лысенко