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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США нашел 18 братьев и сестер благодаря ДНК-тесту

У всех оказался общий отец.

Источник: AP 2021

Мужчина из Небраски провел домашний анализ ДНК и обнаружил, что у него с братом есть 18 сводных братьев и сестер, о которых они ничего не знали.

Оказалось, что отцом братьев Саатхоффов был донор из медицинского центра. Они уже разыскали некоторых из своих биологических родственников и связались с ними в соцсетях, сообщает NTV.

Сводные братья и сестры мужчин, которые ответили на их сообщения, живут в разных уголках США — Небраске, Техасе, Северной Каролине, Мэриленде и Северной Дакоте. «Я был потрясен. Мы выглядим почти как близнецы», — сказал один из братьев.

Саатхоффы также попытались разыскать своего биологического отца, но пока это им не удалось.

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