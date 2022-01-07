Как акулы могут помочь в борьбе с COVID-19

В будущем открытие американских специалистов могут использовать в лекарствах против коронавируса. Впрочем, пока акульи белки еще не протестировали на реальных пациентах. Это уже не первый раз, когда антитела животных применяют в медицине, отмечает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров:
«У человеческих антител, например, класса G, есть два типа полипептидных цепей: тяжелая и легкая. Это неудобно по ряду причин. Когда мы делаем искусственно синженеренные антитела, их легче отбирать, когда все находится на одной цепи. У верблюдов она одного типа, соответственно, такие антитела использовали для того, чтобы изменять их под нужные задачи. Это скорее применялось для создания моноклональных антител, для диагностических целей».
Согласно некоторым исследованиям, акулы могут помочь в лечении еще одной болезни — рака.
Якобы вещества, которые содержатся в печени и хряще рыб, потенциально способны блокировать развитие опухолей. Впрочем, научного подтверждения этому не нашлось.
Зато акулью печень и жир уже много лет используют врачи, рассказал ведущий научный сотрудник института океанологии Российской академии наук (РАН) Дмитрий Астахов:
"Знаменитые омега-3 кислоты и витамин D добывались из акульего жира, из печени. Но более интересное направление — сквален, некое соединение, которое было открыто в жире этих рыб в 1906 году. Оно уникально тем, что способно, будучи водоотталкивающим, создавать устойчивые комплексы с разными соединениями в плазме крови.
Сквален сейчас активно используется при разработках лекарств против рака, опухоли, для заживления после радиооблучения онкологических больных. Акулы несут огромное количество интереснейших с точки зрения биохимии приобретений.
Белок — чрезвычайно сложное соединение, то есть он сложнейшим образом свернут в пространстве. Именно в такой живой форме белок функционирует как белок. А когда его подвергают воздействию, он теряет эти структурные организации и, соответственно, функции. Поэтому белок в принципе возможен к синтезу. Тут важно понять матрицу, и генно-инженерными методами можно будет воспроизводить его в необходимом количестве.
Содержание акул в лаборатории, за исключением крупных видов, вполне реалистично. Есть широкие возможности для экспериментального подхода. Не нужно бросаться вглубь океана и что-то там ловить. Все будет отловлено заранее, и, конечно же, такие работы ведутся лабораторно".
Это уже не первый раз, когда ученые прибегают не к самым очевидным способам найти антитела к COVID-19. В прошлом году они планировали делать это с помощью технологии сонификации. Она позволяла переводить молекулярные вибрации вируса в ноты. С помощью музыки специалисты рассчитывали искать белки, которые совпадают с мелодией и ритмом коронавируса и могут его нейтрализовывать.