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18:58 (мск), источник: РБК

Патриарх Кирилл связал отказ женщин рожать с концом человечества

Замена женщин как продолжательниц рода некими «искусственными утробами» станет дьявольским покушением на Божественную власть и приведет «к концу человеческой истории». Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам главы Русской православной церкви, замена женщин «рожающими машинами» несовместима с Божьим замыслом о мире и человеке и будет означать его конец как человека разумного.

Источник: Агентство «Москва»

«Если это произойдет — сохрани Бог, конечно! — то мир, человек, человеческая личность потеряют самое свое основное измерение», — сказал патриарх, отвечая на вопрос первого заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова о том, что думает глава РПЦ о возможности существования мира, в котором женщины перестали рожать.

«Что такое тайна рождения? Во-первых, это тайна любви, когда любовь двух людей, объединившихся, как слово Божие говорит, в одно тело и одну душу, становится источником жизни для другого. Ну и что, заменить все это механизмом, машиной? Если даже это когда-нибудь и произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать в каком-то смысле конец человеческой цивилизации, потому что это дьявольское через человека — дьявольское покушение на Божественную власть», — пояснил патриарх.

По его словам, это было бы несовместимо с Божьим замыслом о мире и человеке и стало бы шагом к концу человеческой истории.

«Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы!» — добавил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призывал задуматься об ограничении суррогатного материнства для граждан России и его запрете для иностранцев.

Глава РПЦ также выступал против «вторжения в семью» посторонних, даже если те действуют под знаменем борьбы с насилием. Глава РПЦ отметил, что церковь считает насилие в семье «великим грехом» и преступлением, но, выступая против такого насилия, вынуждена «возвысить голос» в защиту семейного пространства «от всякого вторжения извне, под любыми предлогами».

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