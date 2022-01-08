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04:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург не исключил положительный тест после назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что после применения назальной вакцины от коронавируса ПЦР-тест может показать положительный результат. Однако это маловероятно, потому что вирус на слизистой уничтожается очень быстро.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии», — сказал господин Гинцбург в беседе с агентством ТАСС.

Напомним, Центр им. Гамалеи получил от Минздрава России разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея в октябре 2021 года. Как ранее заявил господин Гинцбург, назальная вакцина поступит в гражданский оборот через 3−4 месяца. По его словам, она, как и «Спутник V» в инъекционной форме, будет защищать от омикрон-штамма.

Подробнее о том, что нового принесла пандемия в 2021 году и что припасла на 2022-й — в материале «Ъ» «Каждый штамм как первый».

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