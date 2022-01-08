Гинцбург не исключил положительный тест после назальной вакцины от COVID-19

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии», — сказал господин Гинцбург в беседе с агентством ТАСС.
Напомним, Центр им. Гамалеи получил от Минздрава России разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея в октябре 2021 года. Как ранее заявил господин Гинцбург, назальная вакцина поступит в гражданский оборот через 3−4 месяца. По его словам, она, как и «Спутник V» в инъекционной форме, будет защищать от омикрон-штамма.
Подробнее о том, что нового принесла пандемия в 2021 году и что припасла на 2022-й — в материале «Ъ» «Каждый штамм как первый».