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09:57 (мск), источник: © РИА Новости

Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Ее слова приводит Daily Express.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист отметила, что болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения.

Для сдерживания распространения «омикрона» власти должны учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде, считает медик.

«Тот факт, что при 75 процентов новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. <…> Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее», — отметила доктор.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита.

Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, в том числе в России.

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