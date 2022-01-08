Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным «Спутником» туристам

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной “Спутник V” граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», — говорится в сообщении дипмиссии.
Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.
При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются «технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля.
В частности, туристам, привитым «Спутником», необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.
Вопросы въезда туристов из России потребуют «дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран», отмечает дипмиссия РФ.
«В частности, они касаются проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей», — отмечает посольство.
Ранее в четверг радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ» сообщила, что привитые вакцинной «Спутник V» иностранцы смогут въехать в Израиль начиная с воскресенья, 9 января.
По данным радиостанции, Израиль не будет препятствовать въезду россиян, вакцинированных «Спутником V», несмотря на возражения министерства здравоохранения.
Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. Взъезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает минздрав — до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.