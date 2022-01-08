Ученые предупредили о появлении коронавируса- «супермутанта»

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Российской академии наук Виталий Зверев уверены, что омикрон-штамм заслуживает пристального внимания.
«Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький “омикрон”, что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен», — высказался Токарев.
Зверев, в свою очередь, напомнил, что происхождение самого SARS-CoV-2 напрямую связано с зоонозной передачей, а значит, «обострение» его свойств может повториться.
«Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания», — отметил ученый.
По его мнению, если к летучим мышам попадет «какой-нибудь коронавирус», то в теории патоген способен так сильно измениться, что станет опасным и для людей. В таком случае возможная новая вспышка.
Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.