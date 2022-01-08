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19:07 (мск), источник: РБК

На Кипре обнаружили гибрид «дельты» и «омикрона»

На Кипре выявили новый вариант коронавируса, сообщила группа местных ученых. Как рассказал профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис телеканалу Sigmalive, штамм был обнаружен в 25 образцах, у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона». Новый вид вируса получил название «дельтакрон».

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Источник: AP 2021

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у “омикрона” — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — пояснил ученый.

Из 25 человек, у которых установили «дельтакрон», 11 были госпитализированы.

По его словам, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не вызывает беспокойства и его должен вытеснить «омикрон».

Новую разновидность коронавируса — B.1.1.529 — впервые обнаружили в странах Южной Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения объявила ее вызывающей обеспокоенность и присвоила наименование «омикрон». По данным ВОЗ, этот штамм выявили уже более чем в 100 странах.

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус в декабре заявлял, что «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников и заражает привитых и выздоровевших.

Дельта-вариант впервые был найден в Индии в октябре 2020 года, впоследствии он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ «вызывающих озабоченность» штаммов SARS-CoV-2, помимо «омикрона» и «дельты», значатся еще три.

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