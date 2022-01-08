На Кипре обнаружили гибрид «дельты» и «омикрона»

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у “омикрона” — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — пояснил ученый.
Из 25 человек, у которых установили «дельтакрон», 11 были госпитализированы.
По его словам, пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не вызывает беспокойства и его должен вытеснить «омикрон».
Новую разновидность коронавируса — B.1.1.529 — впервые обнаружили в странах Южной Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения объявила ее вызывающей обеспокоенность и присвоила наименование «омикрон». По данным ВОЗ, этот штамм выявили уже более чем в 100 странах.
Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус в декабре заявлял, что «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников и заражает привитых и выздоровевших.
Дельта-вариант впервые был найден в Индии в октябре 2020 года, впоследствии он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ «вызывающих озабоченность» штаммов SARS-CoV-2, помимо «омикрона» и «дельты», значатся еще три.