В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана не подтвердило информацию о столкновениях в районе поселка Райымбек, пригороде Алма-Аты, сообщает Sputnik Казахстан.
Ранее агентство сообщало о боях в пригороде Алма-Аты вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек. Отмечалось, что речь идет об окрестностях поселка Райымбек.
«В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алма-Аты — в районе поселка Райымбек», — говорится в сообщении агентства в Telegram.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.