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03:29 (мск), источник: © РИА Новости

Названа причина неэффективности моделей прогнозирования COVID-19

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно, назвал в интервью радио Sputnik доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.

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Источник: Reuters

Пандемия COVID-19 поставила перед учеными вопрос, как будет происходить распространение инфекции, когда ожидать всплесков и спадов заболеваемости. С помощью методов математического моделирования сначала удавалось получать достаточно точные прогнозы эпидемического процесса, но затем ситуация усложнилась, рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Андрей Леонидов. Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать математикам.

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«Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом “дельта” отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», — добавил эксперт.

Чтобы математическое прогнозирование было точным, необходимо не реже раза в неделю обновлять данные, на которых основывается модель, продолжил он. При этом ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов.

«Единственный способ с таким справиться — иметь команду с моделью агентного типа (при агентном моделировании развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу “снизу вверх”, — ред.), не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры», — объяснил Андрей Леонидов в интервью радио Sputnik.

Модель должна основываться на анализе десятков факторов, таких как ход вакцинации, перечень наиболее опасных с точки зрения заражения коронавирусом общественных мест и так далее, заключил математик.

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