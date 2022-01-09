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04:05 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые из США назвали опасными антитела после коронавируса

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе выяснили, что антитела, которые образуются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

Отмечается, что через несколько месяцев после восстановления от коронавируса, у пациентов наблюдаются повышенный уровень антител, которые могут работать ошибочно.

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Ученые выяснили, что у 177 медицинских работников, которые переболели коронавирусом до вакцинации, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Ранее Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, почему некоторые люди не болеют коронавирусом.

Она отметила, что у некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет симптомов заболевания и антител, что может говорить о том, что вирус не попал на слизистые оболочки благодаря тому, что они использовали защитные маски и соблюдали социальную дистанцию или своевременно приняли профилактические меры, не дав вирусу закрепиться в организме.

Александр Целищев

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