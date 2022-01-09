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Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
05:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Находящийся в Казахстане актер сериала «Интерны» перестал выходить на связь

Звезда российского сериала «Интерны» Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, актер приехал в Казахстан еще до Нового года, а недавно вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. Затем 3 января находящийся в горах Глинников последний раз связался с матерью, сообщив, что еды у тургруппы достаточно.

На следующий день связь пропала. Женщина обратилась в МИД России.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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