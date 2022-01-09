Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной “Спутник V” граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в дипмиссии указали на «сохраняющиеся технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. Речь идет о:
«Данные вопросы требуют проведения дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран. <…> Рассчитываем на дальнейшее плодотворное взаимодействие с израильскими коллегами в целях скорейшего прояснения упомянутых аспектов, что позволит исключить возникновение проблем при организации поездок привитых российскими препаратами лиц», — отметили в посольстве.
С 9 января Израиль открыл границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса рядом препаратов. Одобренными для этого вакцинами являются препараты, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и «Спутник V». При этом с момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней.
В израильском МИДе уточнили, что въезжающие в страну, включая израильтян, должны заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье, при регистрации предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета". По прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранцы должны будут пройти ПЦР-тест и отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста.
Неделю назад стало известно, что Израиль с 9 января возобновит прием привитых от COVID-19 туристов из большинства стран, исключением станут государства, внесенные в «красный список». Израильский правительственный источник сообщил ТАСС, что по вакцинированным российским «Спутником V» решения на тот момент не было.
В Израиле одобрены два препарата от коронавируса — вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna. Ранее из-за появления нового штамма «омикрон» Израиль внес десятки стран в «красный список» и запретил авиасообщение с ними. В конце ноября правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19.