Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: введение первого в мире подоходного налогаТеррористический акт в Кизляре, Ясский мирный договор и другие события этого дня
Фоторепортажи
09:30 (мск), источник: РБК

Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Туристы, вакцинированные от коронавируса российской вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 9 января. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Израиле.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной “Спутник V” граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в дипмиссии указали на «сохраняющиеся технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. Речь идет о:

  • проверке подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации;
  • процедуре прохождения серологических тестов;
  • порядке обязательной самоизоляции;
  • условиях въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей.

«Данные вопросы требуют проведения дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран. <…> Рассчитываем на дальнейшее плодотворное взаимодействие с израильскими коллегами в целях скорейшего прояснения упомянутых аспектов, что позволит исключить возникновение проблем при организации поездок привитых российскими препаратами лиц», — отметили в посольстве.

Читайте также
На Кипре обнаружили гибрид «дельты» и «омикрона»

С 9 января Израиль открыл границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса рядом препаратов. Одобренными для этого вакцинами являются препараты, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и «Спутник V». При этом с момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней.

В израильском МИДе уточнили, что въезжающие в страну, включая израильтян, должны заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье, при регистрации предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета". По прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранцы должны будут пройти ПЦР-тест и отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Неделю назад стало известно, что Израиль с 9 января возобновит прием привитых от COVID-19 туристов из большинства стран, исключением станут государства, внесенные в «красный список». Израильский правительственный источник сообщил ТАСС, что по вакцинированным российским «Спутником V» решения на тот момент не было.

В Израиле одобрены два препарата от коронавируса — вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna. Ранее из-за появления нового штамма «омикрон» Израиль внес десятки стран в «красный список» и запретил авиасообщение с ними. В конце ноября правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19.

 В РФ произошло сразу два взрыва в многоквартирных домах
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь