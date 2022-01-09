МВД объяснило отмену отметок в паспорте о браке и детях

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Правила внесения данных в паспорт гражданина России вступили в силу в июле прошлого года. Отметки о заключении и расторжении брака, а также о детях до 14 лет перестали быть обязательными, теперь их проставляют по желанию владельца документа. Отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе также стали добровольными. Обязательными остались только штампы о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
Из паспорта убрали графу о личном коде, последняя страница тоже была изменена — на ней теперь содержится информация для владельца. Кроме того, срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет, продлили до 90 дней. С 30 до 90 дней был также увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14 лет. С 1 июля 2022 г. новые паспорта будут оформлять в течение пяти рабочих дней (сейчас этот срок составляет от 10 до 30 дней).
До конца года в Москве, Подмосковье и Татарстане планируют ввести электронные паспорта в виде смарт-карты и мобильного приложения с QR-кодом, в остальных регионах их начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 г.