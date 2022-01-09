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Фоторепортажи
12:00 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки зафиксировали 763 смерти из-за коронавируса. Это минимум с 13 сентября

За все время эпидемии в стране из-за ковида умерли 316 163 человека.

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Источник: AP 2021

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 763 против 796 днем ранее, до 316 163. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число умерших оказалось минимальным с 13 сентября 2021 года, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Условная летальность новой инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 751, до 9 686 912. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, почти достигла 91% от общего количества заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 16 246, до 10 650 849. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 274 против 3 072 днем ранее, до 2 053 046. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 71 против 69 днем ранее, до 37 395 (1,82% всех заразившихся), следует из данных штаба.

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