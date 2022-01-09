Эксперты ожидают роста заболеваемости коронавирусом в России

Согласно официальным данным, заболеваемость коронавирусом в России снижалась с середины декабря. Минимум четвертой волны был достигнут 6 января — тогда было выявлено всего 15 316 заболевших. Общее количество заболевших COVID-19 в России в первую неделю января оказалось минимальным с июня 2021 года. Но уже в следующие дни число новых случаев стало расти. В воскресенье, 9 января, федеральный оперштаб сообщил о 16 246 заболевших за сутки. Особенно эта динамика заметна в Москве. 6 января COVID-19 заболели 2357 москвичей, а 9 января в городе выявили 3694 новых случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения в четверг, 6 января, сообщила, что за неделю в мире было зарегистрировано 9,5 млн новых случаев заболевания COVID-19. Это на 71% больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости ВОЗ связывает с распространением штамма «омикрон».
В России первые случаи заболевания этим вариантом зафиксировали 6 декабря у туристов, вернувшихся из ЮАР. К 30 декабря количество случаев «омикрона» в России, по данным Роспотребнадзора, возросло до 103. Глава службы Анна Попова отмечала, что инфицированы оказались люди, недавно вернувшиеся из-за границы — либо контактировавшие с ними. По ее словам, все очаги заражения уже локализованы.
Тем не менее 6 января министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что случаи заражения штаммом «омикрон» были выявлены и среди россиян, которые не выезжали за рубеж.
Согласно данным секвенирования, которые российские исследователи подают в международные базы, доля «омикрона» в РФ составляет уже минимум 32%. Впрочем, эксперты отмечают, что работа по изучению геномов коронавируса в России пока недостаточна, а данные для секвенирования получают в основном из Санкт-Петербурга.
«На фоне распространения “омикрона” в ряде стран» Михаил Мурашко призвал регионы принимать «превентивные меры». По его словам, новый штамм вируса распространяется очень быстро. Ранее об этом заявлял генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что «омикрон» передается значительно активнее, чем дельта-штамм. Гебрейесус также подтвердил, что вирус опасен даже для привитых и переболевших COVID-19. Но, по некоторым данным, этот вариант вируса переносится легче.
Так, в конце декабря ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории опубликовали данные исследования о состоянии пациентов с «омикроном».
Они проанализировали ход болезни 466 человек в текущую волну пандемии, и 3976 — в предыдущие вспышки.
- Исследование показало, что во время волны нового штамма умерли 4,5% заболевших, в то время как раньше летальный исход наблюдался в 21,3% случаев.
- Кроме того, выяснилось, что в эту волну стационарных пациентов выписывали быстрее: в среднем через четыре дня после госпитализации против 8,8 дня ранее.
- Пневмония развилась только у трети из участвующих в испытании, а у 72% в этой группе степень тяжести заболевания была легкой или умеренной.
- 45% пациентов с выявленным штаммом «омикрон» нуждались в кислородной поддержке против 99,5% с другими штаммами.
- Только 1% заразившихся «омикроном» потребовалась интенсивная терапия, а вот в другие волны в ней нуждались 4,3%.
Тем не менее перспективы развития эпидемиологической ситуации в России у ряда экспертов вызывают опасения.
Инфекционист, главный врач клиники «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков прогнозирует рост заражаемости коронавирусом уже в первые недели января — он объясняет это большим количеством контактов россиян в праздники. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе со СМИ допустил, что из-за «омикрона» количество выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тыс. ежесуточно.
Население в России недостаточно иммунизировано, а система здравоохранения перегружена, напоминает иммунолог Николай Крючков. Он называет «закономерным» возможный рост суточной смертности в сравнении с волной, вызванной дельта-штаммом.
Отметим, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%. Голикова отметила, что в ряде регионов этот показатель снизился, поскольку ревакцинация населения не была проведена вовремя. Она добавила, что, по данным на 6 января, вакцинацию первым компонентом провели 79 028 014 раз, полный цикл был завершен 75 113 883 раза.