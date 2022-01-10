Вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД

Вступивший в силу федеральный закон № 458 дополняет Уголовный кодекс новой ст. 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Она будет применяться в отношении граждан, которые сели за руль автомобиля, уже будучи лишены прав за повторное превышение скорости на 60 км/ч или более, либо за повторный выезд на встречку.
Иными словами, чтобы получить обвинение по ст. 264.2 УК, нужно трижды выехать на встречную полосу или трижды серьезно превысить скорость.
Ранее в такой ситуации применялась административная ответственность с возможностью лишения прав. А теперь в распоряжении суда появилась вилка выбора наказания для нарушителя-рецидивиста — от штрафа в 200−300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы. Но и это еще не все.
Если человек, осужденный по новой ст. 264.2 УК, снова окажется на встречке или значительно превысит скорость, суд сможет приговорить его трем годам лишения свободы.
Поправки, напомним, появились после громкой аварии в Москве. В ноябре 2021 года известный автоблогер Саид Губденский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте. Он погиб вместе с пассажиром — президентом Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Зауром Ибрагимовым. В апреле 2021 года блогер Эдвард Билл выехал на встречку на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем; в аварии сильно пострадала женщина.
После ДТП с Саидом Губденским спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бороться с «хулиганством на дорогах» и поручил подготовить соответствующий законопроект. Он был разработан «Единой Россией» за месяц и принят в трех чтениях 21—22 декабря, несмотря на критику Верховного суда. Там указали, что авторы поправок не привели «достаточных обоснований» криминализации составов административных правонарушений.
«Обычные штрафы автохамов не останавливают, — заявил в ответ Володин. — Зачастую ради хайпа в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих». Спикер рассчитывает, что новый закон позволит «защитить жизнь и здоровье наших граждан».
Сегодня превышения скорости фиксируются в большинстве случаев камерами (в отдельных регионах инспекторы изредка применяют ручные радары). Таким образом, большинство нарушителей платят штрафы, но остаются с правами, указывает юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Это означает, что лихачи с несколькими сотнями штрафов за значительное превышение скорости все равно не смогут быть субъектами нового преступления, — поясняет он. — Даже если вспомнить самые резонансные происшествия последнего времени с участием автоблогеров-лихачей, то “лишенцев” среди них практически не было».
Эксперт добавляет, что новая статья не будет применяться в отношении граждан, лишенных прав за пьяную езду. Хотя это является не менее тяжким нарушением, чем встречка или превышение скорости. «Представим, как законченный алкоголик, лишенный права управления за неоднократное управление “под градусом”, снова садится за руль и мчится навстречу потоку на Кутузовском проспекте со скоростью 200 км/ч. Так вот, он не рискует оказаться на скамье подсудимых», — указывает Сергей Радько на пробелы нового уголовного состава.
В законодательстве и так были нормы, позволяющие бороться с такими нарушителями, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, например, статья «Хулиганство» в УК. Но они против лихачей почему-то не использовались. Шапарин напомнил, что в конце ноября 2021 года по инициативе ГИБДД и прокуратуры было вынесено первое судебное решение о блокировке аккаунтов некоторых автоблогеров, систематически нарушающих ПДД. Но оно так и не было исполнено — доступ к страницам до сих пор не закрыт. «Злостные нарушители ПДД уверены, что смогут уйти от ответственности даже в том случае, если весь государственный аппарат будет нацелен на борьбу с ними», — резюмирует эксперт.
При этом Госдума запланировала разработку и других законопроектов против лихачей. В частности, обсуждаются замороженные в 2017 году поправки к КоАП о пятитысячном штрафе за опасное вождение. Также, напомним, существует проект нового КоАП от Минюста. Там впервые вводится процедура временного ограничения водительских прав. Кроме того, предусмотрен штраф 40 тыс. руб. за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции, а также санкции за парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства и т. д. «Ъ» сообщал об этом документе в ноябре 2021 года, сейчас он дорабатывается, но сроки внесения в правительство и Госдуму неизвестны.
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