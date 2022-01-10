Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году

Согласно данным, большинство опрошенных, а это 60%, отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста, 56% также отметили профессию врача, а 44% — специалиста по нанотехнологиям.
Помимо этого, 43% участников исследования считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% — инженеров, а 27% — строителей.
Также говорится, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% — о медсестрах и медбратьях.
Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.
Согласно данным сервиса «Работа.ру», в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.