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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Согласно данным, большинство опрошенных, а это 60%, отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста, 56% также отметили профессию врача, а 44% — специалиста по нанотехнологиям.

Помимо этого, 43% участников исследования считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% — инженеров, а 27% — строителей.

Также говорится, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% — о медсестрах и медбратьях.

Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

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