13:48 (мск),
Телеканал «Россия 1» стал самым популярным в 2021 году
Он сохраняет лидерскую позицию уже шесть лет подряд.
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По итогам завершившегося телевизионного года телеканал «Россия 1» уже в шестой раз был назван лучшим в стране. Интересно, что в течение прошедшего календарного года он впервые не уступил не только ни одного месяца, но и ни одной недели лидерства своим конкурентам.
Программа «Вести», которая в 2021 году отметила свое 30-летие, стала самой популярной ежедневной информационной программой среди всех каналов.
В категории еженедельных информационных форматов первые три позиции рейтинга также заняли проекты телеканала «Россия»: «Вести недели с Дмитрием Киселевым», «Вести в субботу» Сергея Брилева и «Москва. Кремль. Путин» с эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина. Дискуссионные шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и «Вечер с Владимиром Соловьевым» были признаны наиболее востребованными ежедневными общественно-политическими форматами, а самый популярный документальный фильм 2021 года — «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» Евгения Поддубного.
Семь из десяти самых востребованных сериалов 2021 года — проекты телеканала «Россия». Самыми популярными у телезрителей стали сериалы «Сваты», «Склифосовский-8», «Тайны следствия-21», «Акушерка», военная драма «Мур-Мур», мистический детектив «Медиум» и семейная сага «Стенограмма судьбы».