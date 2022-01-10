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13:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российские учёные усомнились в опасности штамма «дельтакрон»

Выявленный на Кипре новый штамм «дельтакрон» вряд ли можно считать угрожающим человечеству. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, вирус можно отнести к категории мутантных штаммов, которых насчитывают десятками. Гибрид штаммов «дельта» и «омикрон» выявили в начале января исследователи лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Университета Кипра.

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Источник: NIAID/NIH

Анатолий Альтштейн заявил, что вирусные штаммы постоянно меняются и новый вариант «не станет эпидемическим» и «не сможет выйти на глобальный уровень». По словам вирусолога, «дельтакрон» можно отнести к мутантным штаммам. Это существующие штаммы с изменениями, которые возникают постоянно и уже насчитываются десятками.

«По поводу этого мутанта, ничего там такого нет, чтобы было для нас угрожающим. Штаммы могут рекомбинировать между собой. Такие вещи в молекулярной генетике хорошо известны, давным-давно изучаются. Такие вещи возможны, и такая рекомбинация может вести к появлению новых штаммов с новыми свойствами», — рассказал Альтштейн.

Он добавил, что в данном случае учёные не видят «ничего такого, что вызвало бы большое беспокойство».

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Вирусолог Виктор Ларичев отметил, что учёным ещё необходимо изучить, какие свойства новый штамм получил от своих предшественников. Он уточнил, что «нужно понимать, какой белок от какого вируса достался».

«Если от “омикрона”, то вроде бы не так плохо», — отметил Ларичев. Он также пояснил, что сравнивать патогенность разных версий коронавируса невозможно. При этом их нужно сравнивать на одинаковых территориях. Учёный отметил, что «будем надеяться, что хуже не будет».

«Секрет» рассказывал, что в январе учёные на Кипре обнаружили новую мутацию коронавируса «дельтакрон». Вариант нашли исследователи лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Университета Кипра. Руководитель лаборатории доктор Леонтиос Кострикис заявил, что новый штамм отличается тем, что имеет 30 мутаций. «Дельтакрон» обнаружился у 11 пациентов с коронавирусом и ещё у 14 человек, которые не были госпитализированы.

В начале 2022 года также стало известно, что медики обнаружили новый штамм коронавируса во Франции. Штамму пока дали название B.1.640.2. Новая версия вируса появилась после того, как один человек вернулся из путешествия в Камерун, после чего неизвестным штаммом коронавируса заразились ещё 20 человек. Тесты выявили у них «атипичную комбинацию мутаций», отметило издание.

Российские учёные усомнились в опасности штамма «дельтакрон»
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