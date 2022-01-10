13:11 (мск), источник: Playboy
В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев
Ученые обнаружили его в Камеруне.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ученые Королевских ботанических садов Кью в Великобритании присвоили новому дереву название в честь знаменитого голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Небольшое тропическое вечнозеленое растение с глянцевыми желтыми цветами, которые растут прямо из ствола, официально называется Uvariopsis dicaprio.
«Мы считаем, что он сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо», — заявил ботаник Мартин Чик.
Эбо — один из крупнейших тропических лесов в Центральной Африке. Там живет множество уникальных видов флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов. Международная команда ученых написала коллективное письмо африканским властям, в котором описала ситуацию с вымирающими из‑за вырубки животными и растениями.
О письме узнал Леонардо ДиКаприо и написал об этом в своих соцсетях, благодаря чему о ситуации с лесами в Эбо узнали миллионы его подписчиков. После широкой огласки власти отказались от планов по вырубке деревьев.