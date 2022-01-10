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13:11 (мск), источник: Playboy

В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев

Ученые обнаружили его в Камеруне.

Ученые Королевских ботанических садов Кью в Великобритании присвоили новому дереву название в честь знаменитого голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Небольшое тропическое вечнозеленое растение с глянцевыми желтыми цветами, которые растут прямо из ствола, официально называется Uvariopsis dicaprio.

По словам исследователей, таким образом они решили отдать дань уважения ДиКаприо, который активно работает над сохранением дикой природы и, в частности, поддержал кампанию против вырубки лесов в Эбо, где обитают исчезающие виды животных.

«Мы считаем, что он сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо», — заявил ботаник Мартин Чик.

Эбо — один из крупнейших тропических лесов в Центральной Африке. Там живет множество уникальных видов флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов. Международная команда ученых написала коллективное письмо африканским властям, в котором описала ситуацию с вымирающими из‑за вырубки животными и растениями.

О письме узнал Леонардо ДиКаприо и написал об этом в своих соцсетях, благодаря чему о ситуации с лесами в Эбо узнали миллионы его подписчиков. После широкой огласки власти отказались от планов по вырубке деревьев.

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