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15:11 (мск), источник: Life.ru

На Украине объяснили, почему Даню Милохина не впустили в страну

Тиктокер прилетел в Киев рейсом из Стамбула, чтобы отдохнуть.

Источник: РИА "Новости"

Российского блогера Даню Милохина не впустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — сказал собеседник издания.

Ранее в декабре 2021 года из-за посещения Крыма на Украину не впустили российскую певицу Mary Gu. Девушке пришлось извиняться перед фанатами в Незалежной за сорванный концерт.

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