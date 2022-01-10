15:11 (мск), источник: Life.ru
На Украине объяснили, почему Даню Милохина не впустили в страну
Тиктокер прилетел в Киев рейсом из Стамбула, чтобы отдохнуть.
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Российского блогера Даню Милохина не впустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — сказал собеседник издания.
Ранее в декабре 2021 года из-за посещения Крыма на Украину не впустили российскую певицу Mary Gu. Девушке пришлось извиняться перед фанатами в Незалежной за сорванный концерт.