ВОЗ предупредила о трех сложных месяцах из-за COVID-19

«Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу», — отметил специалист.
По словам Набарро, окончание пандемии уже в поле зрения, но мы его еще не достигли. Он предупредил, что мир ждет еще несколько волн заболевания коронавирусной инфекцией.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация отмечается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.