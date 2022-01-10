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18:02 (мск), источник: © РИА Новости

Ученые создали молекулу, способную защитить от коронавируса

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса, сообщается на официальном сайте университета.

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Источник: © РИА Новости

«Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после её введения», — отмечается на сайте университета.

Один из авторов исследования Анна Мякеля пояснила, что данная молекула защитила от коронавируса получивших её через нос мышей, в то время как другие мыши были заражены.

Мякеля заявила, что TriSb92 может подавлять способность инфицировать всех известных штаммов коронавируса, включая «омикрон». При этом отмечается, что молекула не конкурирует с вакциной, а является дополнением к ней.

По данным национального института здоровья и благосостояния Финляндии, с начала эпидемии в Финляндии было выявлено свыше 328 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1656 летальных исходов.

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