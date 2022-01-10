18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании нашли клад древних римских монет благодаря барсуку
Эту находку ученые назвали «исключительной».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Команда археологов при поддержке Министерства культуры княжества Астурия, Испания, поделилась удивительным открытием, сделанным в пещере Ла Куэста де Берсио, возле города Градо.
Местный житель по имени Роберто Гарсия во время прогулки обнаружил рассыпанные древние монеты и сообщил об этом местным историкам. На место была отправлена экспедиция, которая нашла в пещере 209 римских монет, относящихся к
Большинство монет изготовлено из меди и бронзы, а самая большая, весом более восьми граммов и содержащая 4% серебра, как полагают, была отчеканена в Лондоне. Как говорят специалисты, на сегодняшний день это самая большая сокровищница римских монет, найденная на севере Испании.
Удивительная находка была сделана еще год назад, но специалистам понадобилось много времени, чтобы извлечь монеты и исследовать их. Доклад о монетах они опубликовали лишь в январе 2022 года.
Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218 году до нашей эры и правили там до начала V века. Исследователи предположили, что последняя находка монет, вероятно, была частью более крупного трофея, наспех спрятанного в пещере в надежде сохранить сокровища в условиях политической и социальной нестабильности.
Около 85 лет назад в этом районе были найдены 14 римских золотых монет. Теперь исследователи планируют вернуться в этот район для дальнейших раскопок, пишет The Guardian со ссылкой на испанское издание El Pais.
Екатерина Гура