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20:22 (мск), источник: ТАСС

Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией

Артист попал в больницу в Коммунарке.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке с пневмонией, тесты на ковид отрицательные. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его сын Василий.

Персона
Леонид Куравлев

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — сказал он.

В Коммунарке ТАСС сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января. «Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», — сообщил собеседник агентства.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ — шофер Павел Колокольников в фильме «Живет такой парень» (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).

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