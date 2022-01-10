Мир продолжает борьбу с коронавирусом

Новогодние праздники обернулись резким всплеском заболеваемости COVID-19 по всей планете. По данным ресурса Our World in Data, с начала прошлой недели ежедневно в мире фиксируют более 2 млн новых случаев заражения, хотя, например, до 25 декабря этот показатель не превышал 1 млн. В пятницу на фоне быстрого распространения варианта «омикрон» число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило отметку 300 млн. Десятки стран (в том числе США, Великобритания, Греция, Италия и Франция) на прошлой неделе побили рекорды по числу заболевших.
В непростом положении оказались системы здравоохранения США и целого ряда стран Европы. Как сообщает Reuters, из-за всплеска заболеваемости и того, что многие врачи были вынуждены уйти на самоизоляцию, почти в половине американских штатов в больницах приостановили плановые операции.
Частные медицинские компании в Британии с понедельника перешли в режим повышенной готовности. Ранее британское правительство заключило с ними многомиллионную сделку, согласно которой те обязуются мобилизовать максимум ресурсов для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями, не связанными с коронавирусом. Накануне из-за нехватки персонала в британских больницах начали работать военные. Схожие проблемы есть в Италии и Испании.
COVID-19 не обходит стороной никого, включая и политических лидеров.
Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, в период рождественских и новогодних праздников вирусом заразились три члена правительства страны, в том числе глава МИДа Луиджи Ди Майо. В воскресенье стало известно о COVID-19 у члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес (и это при том, что она ревакцинировалась осенью). В начале года среди зараженных также оказался президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, болезнь проходит в легкой форме.
Серьезных симптомов нет и у главы МИД Египта Самеха Шукри, о болезни которого стало известно в воскресенье. Состояние министра стабильное, и, как сообщают местные СМИ, он следит за работой своего ведомства. Глава МИД Египта — не единственное медийное лицо в стране, подхватившее коронавирус в последние дни. Среди заболевших — известные политики, журналисты, артисты и спортсмены. Особо египтян тревожат новости о заразившихся футболистах, так как в воскресенье начался Кубок африканских наций. Этот крупнейший международный турнир Африки среди сборных проводится раз в два года. В прошлом году из-за пандемии турнир был перенесен на начало 2022 года. Опасались переноса и в этом году, но все обошлось, хотя заболевшие футболисты есть во многих сборных.
Хотя зимние праздники в разных странах мира и так прошли в условиях серьезных ограничений, правительства уже продумывают и следующие шаги. Жестче всех действуют власти Китая, где менее чем через месяц ожидается открытие зимних Олимпийских игр. Под угрозой первой локальной вспышки «омикрона» накануне оказался крупный китайский портовый город Тяньцзинь (расположен в 150 км от Пекина). В воскресенье власти города приступили к массовому тестированию населения. Хотя число выявленных там случаев заболевания в последние дни едва ли превысило сотню, в понедельник в некоторых районах Тяньцзиня был введен полный локдаун: жителям запретили покидать свои дома. Кроме того, было остановлено движение поездов и автобусов на маршруте Тяньцзинь—Пекин. Эти меры принимаются в соответствии с политикой «нулевой толерантности» к COVID-19, которую провозгласило китайское правительство.
В Европе же ограничения прежде всего нацелены на повышение уровня вакцинации. Так, в Италии с понедельника расширяется применение электронных COVID-сертификатов. Теперь предъявлять их итальянцы будут обязаны в том числе при заселении в отели, а также для проезда в общественном транспорте и посещения ресторанов на открытом воздухе. В Греции же с 1 февраля запретят посещать закрытые помещения гражданам, не получившим третий укол вакциной от COVID-19. Крайне непопулярную меру готовятся принять власти Франции: на прошлой неделе нижняя палата парламента страны одобрила законопроект о «паспортах вакцинации», на которых активно настаивал президент республики Эмманюэль Макрон.
Отдельное внимание уделяется вакцинации детей. Накануне в Австралии право на прививку получили дети от 5 до 11 лет (ранее страна развернула прививочную кампанию для детей в возрасте 12−15 лет). Креативно к вакцинации детей подошли в Праге: в субботу уколы им делали «супермены, золушки, миньоны», а также персонажи других фильмов, сказок и комиксов.
Усилиями правительств по борьбе с пандемией, как и прежде, довольны далеко не все. В субботу на улицы французских городов с протестом против принудительной вакцинации вышли в общей сложности более 100 тыс. человек. Не обошлось и без жестких столкновений с полицией. В Париже и Монпелье правоохранители использовали слезоточивый газ. А в воскресенье от рук антиваксеров пострадал французский депутат Стефан Клеро, член правящей партии «Вперед, Республика!». Во время его выступления перед митингующими в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон политика закидали водорослями и галькой.
Манифестации против антиковидных мер в эти выходные также прошли в Бельгии, Дании и Чехии. В Брюсселе маршем прошли около 5 тыс. человек, 40 из них были задержаны. На улицы Праги вышли порядка 4 тыс. демонстрантов. Более 45 тыс. человек в субботу вышли на акции протеста в ряде городов Германии, митингующие среди прочего требовали прекратить вакцинацию детей.
На Ближнем Востоке тоже неспокойно. Десятки человек вышли на улицы тунисской столицы на прошлой неделе, чтобы выразить протест против «паспорта вакцинации», который стал обязательным в ряде случаев с декабря прошлого года. Среди прочего людям, у которых нет прививочной карты, может быть отказано во входе в банки, магазины и торговые центры. Ограничительные меры властей спровоцировали демонстрации и в Ливане. В субботу несколько сотен человек собрались в центре Бейрута в знак протеста против обязательной вакцинации. А в Израиле, например, демонстраций не устраивают, но в соцсети выливается недовольство бесконечными очередями на сдачу ПЦР-тестов для детей, которые еще не привиты.
Марина Коваленко, Марианна Беленькая