ВОЗ назвала «дельтакрон» следствием лабораторной ошибки

Она отметила, что «открытый» киприотскими учеными штамм, вероятно, представляет собой результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.
Специалист призвала не употреблять слово «дельтакрон», поскольку оно подразумевает комбинацию вариантов вируса, чего, по ее словам, не произошло.
Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2, который якобы оказался гибридом уже известных штаммов «дельта» и «омикрон», рассказали в субботу ученые из кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По их словам, штамм обнаружили у 25 жителей острова, 11 из которых были госпитализированы. Исследователи дали своей «находке» название «дельтакрон», заявив, что у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона».
В Роспотребнадзоре к этой информации отнеслись скептически: по словам специалиста ведомства Камиля Хафизова, при тщательном изучении данные оказались похожими на «лабораторную контаминацию», то есть загрязнение одних образцов другими.