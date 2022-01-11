Проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в 2021 году снизился по России на 0,5 и составил 70,3, снижение произошло впервые за 10 лет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.
Как проводилось исследование
Мониторинг выпускается с 2010 года, качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс бакалавриата/специалитета очного обучения по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призеров олимпиад, которых университеты зачисляют без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов.
В 2021 году исследование коснулось 838 вузов, в их числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов. Мониторинг не включает в себя военные и творческие вузы, авторы объясняют это тем, что в таких учреждениях ЕГЭ — не ключевой параметр отбора.
Всего в 2021 году в вузы из мониторинга было зачислено более 526 тыс. студентов, это на 28,1 тыс. больше, чем в 2020 году. Исследование проводится под руководством научного руководителя вуза Ярослава Кузьминова.
Почему снизился средний проходной балл
В 2021 году впервые за годы наблюдений остановилась тенденция постоянного роста качества приема в вузы, замечают авторы. С 2015 по 2020 год средний проходной балл ЕГЭ в целом по России вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, а в 2021 году он составил 70,3. По регионам (без Москвы и Санкт-Петербурга) также есть снижение с 67,5 баллов до 66,9.
Авторы объясняют это тем, что в прошлом году больше бюджетных мест Минобрнауки выделило преимущественно региональным вузам. То есть на бюджет смогли поступить и те абитуриенты, которые раньше не прошли бы по конкурсу баллов. Это не коснулось платного приема — по стране в 2021 году по сравнению с 2020 средний балл вырос на 0,4, в регионах без Москвы и Санкт-Петербурга на 0,3.
Количество бюджетных мест выросло в головных государственных вузах (плюс 22,2 тыс. по сравнению с 2020) и их филиалах (плюс 3,7 тыс.).
Еще одна тенденция приемной кампании — число негосударственных вузов продолжает сокращаться, за 2 года на 13%. В условиях пандемии слабейшие вузы продолжают уход с рынка, речь идет про университеты с небольшим количеством приема менее 300 человек, отмечается в докладе. Вузы как государственные, так и частные с числом абитуриентов больше 300 абитуриентов не испытывают на себе значимых изменений.
В прошлом году также продолжился рост доли студентов, зачисленных на первый курс со средним проходным баллом выше 80 — очень высокие баллы получили 22,2% зачисленных абитуриентов, еще 23% получили от 70 до 79 баллов. Больше трети зачисленных первокурсников (36%) получили от 56 до 69 баллов. Последняя группа абитуриентов (19%) поступила в вузы с низкими баллами, 56 и меньше, что можно условно приравнять к школьной «тройке».
Речь не идет о снижении требований к абитуриентам со стороны вузов, указывают авторы. Такая ситуация сложилась также из-за увеличения числа бюджетных мест.
Несмотря на увеличение числа бюджетных мест в несколько раз, большинство региональных университетов смогли сохранить качество приема, то есть повысить средний проходной балл и привлечь больше студентов-платников.
Топ вузов по качеству приема на бюджет
Пятерка вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, в 2021 году практически не изменилась в сравнении с 2020.
Возглавляет рейтинг Московский физико-технический институт (МФТИ) со средним проходным баллом на бюджет — 97,1, в вуз поступили 914 абитуриентов. Второе место занимает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с приростом среднего проходного балла на бюджет в 0,5 (96,7 — средний балл), туда в прошлом году удалось поступить 405 выпускникам. Тройку лидеров закрывает московский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с 96,3 средним проходным баллом на бюджет и 2411 зачисленными студентами.
4 и 5 места делят Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге — для того, чтобы поступить в эти вузы в 2021 году абитуриенту потребовалось набрать проходной балл равный 93,7. В десятку также вошли: московский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Финансовый университет при правительстве, и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ).
По словам руководителя мониторинга, научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, порядка 20 вузов рейтинга имеют настолько устойчивую репутацию, что какую бы специальность эти вузы не открыли, на нее сразу придут очень сильные студенты.
«Таково их доверие к бренду вуза и возможности успешной карьеры с его дипломом, что бы в нем не было записано», — пояснил он РБК.
Как на рейтинг отреагировали вузы
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов высоко оценил рейтинг качества приема НИУ ВШЭ, добавив, что вузы должны быть признательны команде исследователей за кропотливую работу. «То, что МФТИ на протяжении нескольких лет возглавляет этот рейтинг — свидетельство сохранений традиций отбирать лучших абитуриентов, которую заложили отцы-основатели Физтеха», — сообщили РБК в пресс-службе вуза.
В УрФУ, который по итогам 2021 года стал лидером рейтинга по числу зачисленных абитуриетов (на бюджетной и платной основе), также остались удовлетворены результатами мониторинга. «Это действительно очень важное для нас достижение, учитывая, что в 2020 году мы занимали только четвертое место. <…> Конечно, это налагает на нас и особую ответственность», — сообщил РБК ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Ректор Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж назвал данные ВШЭ не совсем точными, но «близкими к истине». Всего, по данным вуза, в 2021 году на очную форму программ бакалавриата и специалитета было принято 6480 студентов, если учитывать филиалы МИРЭА (в мониторинге ВШЭ говорится о 5993 зачисленных абитуриентах бюджетной и платной форм обучения). Средний проходной балл ЕГЭ (73), высчитанный ВШЭ, по его словам, корректен, сами показатели вуза в мониторинге для вуза не стали неожиданностью.
«Университет уверенно развивается, инвестирует в инфраструктуру и перспективные направления науки и технологий, уделяет серьёзное внимание развитию предпрофессионального обучения школьников <…> всё это предопределяет устойчивый рост показателей», — сообщил Кудж РБК.
Вузы-лидеры платного приема
После того, как в 2020 году вузы по предложению президента Владимира Путина заморозили цены на высшее образование, в 2021 году произошел возврат к свободному ценообразованию. Динамика цен корректировалась с инфляцией (рост на 4% за два года).
Но «средний чек», который россияне заплатили за первый курс, вырос на 17%: с более чем 164 тыс. в 2019 году до 192 тыс. в 2021 году.
В 2021 году 12% (или 20, 9 тыс.) абитуриентов, зачисленных на платное отделение, имели средний проходной балл 90 и выше, 22% (38,4 тыс.) — от 80 до 89, 39% (67 тыс.) зачисленных платных студентов имели средний балл от 70 до 79. Таким образом, практически все студенты, поступившие на платное обучение в 2021 году, могли поступить на бюджетное место, если бы поступали в вуз, который находится немного ниже в рейтинге. Тем не менее, как отмечают авторы, такие студенты предпочли заплатить, чтобы учится в выбранном месте.
Больше всего платных студентов в 2021 году зачислил московский филиал РАНХиГС — 5353 человека со средним проходным баллом 71,7. В среднем обучение в академии обошлось в 344 тыс. руб, В московском филиале ВШЭ средний проходной балл на платное обучение в прошлом году составил 82,2 при числе зачисленных выпускников школ в 4197, вуз сократил платный прием на 14%. Там средняя цена за обучение составила 519 тыс. руб.
Также в тройке лидеров РУДН, в прошлом году для того, чтобы попасть на платное отделение в университет, абитуриент должен был набрать минимум 65,9 баллов. Средняя цена обучения чуть более 266 тыс. руб. МГУ, который находится по количеству платников за пределами первой десятки, воспользовался консервативной стратегией: вуз не изменил ни число платных студентов (1954), ни требования к их качеству (около 80 баллов).
Тенденции поступления в условиях пандемии
Приемная кампания 2021 года — это уже второе поступление абитуриентов в университеты в условиях пандемии, поэтому можно говорить о закреплении изменений в поведении выпускников школ, которые породил ковид, рассуждает научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. В 2020 году абитуриенты думали, что пандемия с ее угрозами и ограничениями ненадолго, в 2021 новая реальность стала очевидна для всех участников, говорит он. Основные черты поступления в ее условиях — гибридный формат обучения даже на очных программах, расширение онлайн-курсов, предложение бакалаврских программ полностью удаленно.
Основные тенденции поступления в ковид:
- для абитуриентов снимается барьер между вузами своего региона и вузами в других регионах. Теперь поступление в университет в другом городе не обязательно будет означать отрыв от семьи, отъезд из родного города;
- региональные вузы могут привлекать удаленно лучших профессоров из столичных университетов, включать в свои программы модули других институтов. В перспективе это может повысить конкурентоспособность регионального высшего образования, резюмируют авторы доклада.