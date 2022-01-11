Минздрав Кипра признал «Спутник Лайт» в качестве бустера у российских туристов

«Из российских вакцин Кипр признает “Спутник V”. Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и “Спутник Лайт”, самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации», — говорится в сообщении.
В ассоциации подчеркнули, что речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз «Спутника V». Въехать на Кипр после однокомпонентной прививки «Спутник Лайт» нельзя, отметили в АТОР. Также там напомнили, что власти Кипра не требуют ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.
Во вступившем в силу 6 января туристическом протоколе отмечается, что «Кипр считает разрешенными для поездок все вакцины, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств, а также вакцины Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и Sputnik Light, последнюю — только при введении в качестве бустера».
Власти Кипра разрешили приезжать на остров лицам, вакцинированным российским противовирусным препаратом «Спутник V», начиная с 10 мая прошлого года. Кабинет министров острова ограничил период действия полного курса вакцинации как однокомпонентных, так и двухкомпонентных вакцин семью месяцами. До истечения последних привитым гражданам необходимо пройти ревакцинацию бустерными дозами, в ином случае они приравниваются по статусу к невакцинированным лицам.