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03:49 (мск), источник: ТАСС

Исследование: россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне в среднем хотели бы получать около 166 тыс. рублей в месяц. При этом у мужчин желаемая зарплата больше, чем у женщин, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 7 000 человек старше 18 лет.

«В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 тыс. рублей, а женщины — 157 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в январе 2021 года аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37% ниже желаемой зарплаты мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений снизилась на 11 процентных пункта и составила 26%.

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