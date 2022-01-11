Исследование: россияне в среднем хотят получать 166 тыс. рублей в месяц

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 7 000 человек старше 18 лет.
«В среднем респонденты хотели бы получать 166 тыс. рублей каждый месяц. Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 тыс. рублей, а женщины — 157 тыс. рублей», — говорится в исследовании.
Отмечается, что в январе 2021 года аналогичное исследование показало, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37% ниже желаемой зарплаты мужчин. В этом году разница зарплатных предпочтений снизилась на 11 процентных пункта и составила 26%.