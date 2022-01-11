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06:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Индия ввела обязательный карантин при въезде в страну

C 11 января все прибывающие в Индию обязаны уйти на недельный карантин независимо от статуса по коронавирусу, соответствующее решение минздрав страны вынес 7 января.

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Источник: РИА "Новости"

Раньше карантин был предписан только путешественникам из стран с плохой эпидемической ситуацией.

ПЦР-тесты туристы должны сдавать трижды: за 72 часа до посадки в самолет, по прибытии в страну и на восьмой день карантина. Если тест окажется положительным, нужно будет остаться на карантине или отправиться в госпиталь.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия на шестом месте по заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено 35,7 млн случаев заражения. Умерло более 483 тыс. человек.

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