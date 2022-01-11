Индия ввела обязательный карантин при въезде в страну

Раньше карантин был предписан только путешественникам из стран с плохой эпидемической ситуацией.
ПЦР-тесты туристы должны сдавать трижды: за 72 часа до посадки в самолет, по прибытии в страну и на восьмой день карантина. Если тест окажется положительным, нужно будет остаться на карантине или отправиться в госпиталь.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия на шестом месте по заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено 35,7 млн случаев заражения. Умерло более 483 тыс. человек.