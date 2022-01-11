Центр им. Гамалеи ожидает подъема заболеваемости ковидом в России в конце января

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом “омикрон”, — сказал он в эфире YouTube-канала “Соловьев Live”. Он добавил, что данный штамм распространяется быстрее, но количество госпитализаций и летальных исходов снижено.
По его словам, говорить о «легкости» штамма коронавируса «омикрон» на данный момент не стоит, поскольку сниженная летальность и более легкое течение болезни не умаляют беспрецедентно высокую заболеваемость при этом варианте вируса.
«Поскольку уровень заболеваемости будет очень высоким, даже эта сниженная летальность и сниженное “утяжеление” в процессе госпитализации могут перекрываться количеством заболевших, то есть уровень и наклон заболеваемости в масштабе “омикрона” абсолютно беспрецедентный, поэтому в настоящий момент говорить о “легкости” штамма “омикрон” и радоваться этому не нужно», — сказал он.
«Например, у нас может быть снижен на 60−70% уровень летальности и количество госпитализируемых, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он это все перекроет с запасом», — пояснил Логунов.
Нулевая летальность у животных
Летальных исходов среди крыс и хомяков при лабораторных исследованиях нового штамма коронавируса «омикрон» пока не зафиксировано, сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи.
«Мы точно видим, что штамм менее патогенен. Более того, в собственных исследованиях Центра им. Гамалеи мы показали, и данные также корреспондируют тем результатам, которые мы видим у зарубежных коллег, что этот штамм менее летален для лабораторных животных. У нас есть несколько моделей — это сирийские хомяки, трансгенные мыши с человеческим рецептором <…>, и на обоих этих моделях мы видим, что животные заболевают, теряют вес, но при это нулевая летальность среди животных. Пока мы не добились смертности в эксперименте», — сказал он.
Говоря о свойствах «омикрона», ученый отметил несколько его позитивных сторон.
«Опираясь на те данные, которые уже опубликованы либо в СМИ, либо в научной периодике, здесь мы видим несколько позитивных моментов. Негативный моменты, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть — количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз, это [по данным] в ЮАР или Англии. Среди госпитализированных количество тяжелых [случаев течения болезни] также снижено примерно в 2,9 раза, это данные только по ЮАР. Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4,17 раза», — добавил Логунов.
При этом он отметил, что уровень летальности от гриппа и «омикрона» пока рано сравнивать.