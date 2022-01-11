Три кота по неизвестной причине оккупировали коробку с блендером

Джессика Герсон-Нивез приобрела во время «Черной пятницы» в ноябре прошлого года блендер, но до сих пор не смогла не только воспользоваться им, но и даже распаковать. Дело в том, что на протяжении всего этого времени, по словам Джессики, три ее домашних кота буквально захватили коробку и ни на шаг от нее не отходили. Коты, которых зовут Макс, Джордж и Лэндо, по очереди сидят на ней.
«Мы привыкли, что наши коты постоянно играют с коробками, но до такого еще не доходило. Мы перепробовали многое, даже передвигали коробку в другую часть кухни, надеясь, что изменение местоположения как-то поможет. Однажды я встала посреди ночи и в очередной раз увидела одного из котов на ней», — уверяет Герсон-Нивез.
Хозяйка котов надеялась, что во время отъезда на Рождество интерес котов к коробке с блендером пропадет, но это не помогло — после возвращения они заметили, что они по-прежнему не покидают свое место и меняются, пока кто-то из них ест или спит. В итоге женщина обратилась к производителю блендера и попросила прислать три таких же картонных коробки, чтобы отдать их котам и забрать наконец свой блендер. Компания отнеслась с пониманием и уже отправила коробки Джессике.